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Лига чемпионов

Волшебник Месси превратил поражение в победу: «ПСЖ» оставил «РБ Лейпциг» с нулём очков

19 Октября 2021 • 23:58 Комментировать (3)
ПСЖ
3:2
РБ Лейпциг
окончен

«ПСЖ» с Лионелем Месси в старте пытался оправдать свой фаворитизм в домашнем матче с «РБ Лейпцигом».

Протокол игры  
ПСЖ 3:2 РБ Лейпциг
(1:0) Мбаппе Килиан 9'    
    28' Андре Силва (1:1)
    57' Мукиэле Норди (1:2)
(2:2) Месси Лионель 67'    
(3:2) Месси Лионель 74'    
Навас Кейлор Хакими Ашраф   64' Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Мендеш Нуну Эррера Андер   61' (Данилу Перейра (   61') Гуэйе Идрисса   48'   61' (Вейналдум Джорджиньо (   61') Верратти Марко Месси Лионель Мбаппе Килиан Дракслер Юлиан   90' (Керер Тило (   90')
Запасные: Битумазала Натан Эбимбе Эрик Летелье Александр Диалло Абду Дагба Колин Доннарумма Джанлуиджи Кюрзава Левен
Гулачи Петер Симакан Мохамед   38'   83' (Хенрихс Бенджамин (   83') Орбан Вилли   19' Клостерманн Лукас   70' (Гвардиол Йошко (   70') Мукиэле Норди Лаймер Конрад Адамс Тайлер   84' Хайдара Амаду   62' (Мориба Илайкс (   62') Анхелиньо Хосе   83' (Форсберг Эмиль (   83') Нкунку Кристофер Андре Силва   83' (Поульсен Юссуф (   83')
Запасные: Кампль Кевин Собослаи Доминик Мартинес Хосеп
19 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

В прошлом сезоне «ПСЖ» и «Лейпциг» уже опробовали очное противостояние внутри группы Лиги чемпионов. Там они обменялись минимальными домашними победами. Теперь им пришла пора снова выяснять отношения на данном этапе. Сейчас парижский клуб на много процентов ассоциируется с Месси, и да – он вышел в стартовом составе. Отдохнув в матче французского чемпионата после возвращения из сборной Аргентины, Лионель вернулся в большое дело.

Не сказать, что хозяева начали встречу очень уверенно. Лаймер и Андре Силва были относительно близки к тому, чтобы вывести вперёд гостей, то есть оборона «ПСЖ» не выглядела монолитной. Впрочем, в обратную сторону можно сказать то де самое. Дракслер откликался на заброс из глубины в стиле Ибрагимовича вытянутой ногой, но его тычок получился нестрашным для Гулачи. На десятой же минуте Месси удачно сыграл в отборе (возможно, с фолом), дальше Маркиньос подключил Дракслера, тот отправил в забег Мбаппе, и Килиан уже разобрался в финальной стадии, положив мяч в область ближнего, то бить левого угла (1:0).

Чуть позже Мбаппе бил головой после подачи с правого фланга, неудачно. Пришлось пережить Килиану и грубое нарушение Орбана. А решать обстановку впереди он перестал. Расслабились парижане или нет, но они опять стали подпускать визитёров близко к своим воротам. Когда Андре Силва попал в штангу на двадцать седьмой минуте, это было ещё ничего. Спустя полторы минуты он замкнул на правой штанге прострел слева от Анхелиньо и сделал счёт равным (1:1). Так и закончили команды первый тайм, создав ещё по паре полумоментов. «РБ Лейпциг» явно был настроен убрать унылый «ноль» из своей очковой графы в таблице.

Второй гол «быков» не стал бы неожиданностью, если исходить из диспозиции сил на поле. И они сделали это: на 57-й минуте Анхелиньо снова записал на свой счёт голевую передачу, замкнул её Мукиеле (1:2). Но тут по-настоящему проснулся Месси. После паса Мбаппе он пробил в левую штангу и сам же подоспел на отскок возле противоположной стойки (2:2). Ну а потом Мбаппе был завален в чужой штрафной Симаканом – пенальти. Месси подошёл к точке и по-гроссмейстерски паненкой тихо и спокойно доставил мяч в центр створа (3:2).

Надо отдать должное гостям, которые не опустили руки и пошли в атаку, но вырвать ничью им было не суждено, как и победу. Лео Месси, которого многие считают волшебником, делает разницу с помощью дубля, превращая счёт 1:2 в 3:2. В добавленное время Мбаппе не реализовал пенальти (за фол Гвардиола на Хакими), пробив выше створа. «ПСЖ» набирает семь очков, а «РБ Лейпциг» продолжает замыкать таблицу группы с нулём баллов.

Кирилл Иванцов

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ПСЖ Лига Чемпионов РБ Лейпциг
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Октября 2021 в 00:59
Мбаппе, Месси и Вератти вытащили матч... Последний был очень хорош, только язык надо подрезать... Почеттино надо менять, парень не на своем месте...
PavelNed
20 Октября 2021 в 00:09
Эх, недавно криродрочеры злорадствовали над словами Почетино, как гномом "блещет"))) Ловите ответку, не злите гнома)))
ARTUR
20 Октября 2021 в 00:08
Ну вот какой можно дать мяч человеку получающему в неделю зарплату как завод в месяяц ?? И который не забивает мяч в ответственных матчах одинадцати метровый ?? Какой ему дать мяч ,я скажу какой -- из говна ,пусть вылепит себе что захочет.Месси молодец. Почетино, тебе отдельное спасибо за то что не пришел в Реал.,а вообще завязывай , не твое это .
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окончен Брюгге 1:5 Манчестер Сити
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окончен ПСЖ 3:2 РБ Лейпциг
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