Паредес не поможет «ПСЖ» в матче против «РБ Лейпцига»

Во вторник «ПСЖ» предстоит сразиться с «РБ Лейпцигом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Накануне встречи стало известно о кадровых проблемах французской команды.

Помочь своим партнерам не сможет полузащитник Леандро Паредес, который не был включен в заявку на поединок. Причина этому – повреждение, которое аргентинец получил в расположении национальной сборной. Издание RMC Sport полагает, что бывший игрок «Зенита» пропустит несколько дней.

Также пока не понятно, успеет ли полностью восстановиться голкипер Кейлор Навас, занимавшийся до этого по индивидуальной программе. Добавим, что «ПСЖ» на данный момент возглавляет свой квартет в самом престижном клубном турнире Европы.