Мбаппе отдал пенальти Месси, а спустя 20 минут не реализовал свой удар с точки

Интересный эпизод случился в матче между «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом» в рамках Лиги чемпионов. На 74-й минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти и сразу отдал мяч Лионелю Месси, который реализовал удар с точки паненкой.

Впрочем, уже в компенсированное время парижане заработали еще один 11-метровый, но в этот раз уже аргентинец уступил право французу вписать свое имя на табло. Не получилось – Мбаппе своим шансом не воспользовался.

В конечном итоге, «ПСЖ» удержал преимущество в один мяч над соперником и единолично возглавил свой квартет. В параллельном матче тура «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» со счетом 5:1.