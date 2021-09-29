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Лига чемпионов

Харгривс: Не мог в поверить своим глазам, увидев лежащего под стенкой Месси

29 Сентября 2021 • 14:39 Комментировать
ПСЖ
...
РБ Лейпциг
19.10 22:00

Бывший игрок сборной Англии Оуэн Харгривс прокомментировал решение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лечь под стенку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

«Я не мог поверить своим глазам, увидев Месси лежащего под стенкой. Это один из величайших футболистов всех времен, если не величайший», - цитирует Харгривса BT Sport.

Напомним, что вчера «ПСЖ» дома обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Второй гол забил Лионель Месси, для которого это взятие ворот стало первым в составе парижского клуба.

Также в конце матча в ворота «ПСЖ» назначили штрафной. Во время исполнения удара Лионель Месси лёг под стенкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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