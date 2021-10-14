Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 88 Комментарии
Лига чемпионов

Навас не поможет «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпцигом»

14 Октября 2021 • 12:45 Комментировать
ПСЖ
...
РБ Лейпциг
19.10 22:00

Страж ворот «ПСЖ» Кейлор Навас, получивший повреждение мышц бедра в поединке за сборную Коста-Рики, не поможет своей команде в ближайших поединках.

Журналисты Mundo Deportivo утверждают, что голкипер не сыграет против «Анже» в Лиге 1, а также пропустит поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».

Таким образом, место в воротах парижского коллектива займет звездный итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Кейлор Навас принял участие в шести матчах чемпионата Франции сезона-2021/2022, в двух из которых сохранил ворота на замке. Он играет за «ПСЖ» с 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
14:14 · Лига чемпионов
Почеттино: «Челси» - фаворит Лиги чемпионов, они вложили больше денег, чем «ПСЖ»
13:43 · Лига чемпионов
Алаба рискует пропустить матч с «Шахтёром»
12:45 · Лига чемпионов
Навас не поможет «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпцигом»
09:45 · Испания. Ла Лига
Лебёф отговаривает Мбаппе от перехода в «Реал»: «Не вижу их победителями Лиги чемпионов» 1
13 Октября
12:57 · Испания. Ла Лига
Педри травмировался и пропустит ближайшие игры «Барселоны»
11 Октября
21:08 · Лига чемпионов
Грозный оценил шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
20:12 · Лига чемпионов
Вернидуб: Не верю, что меня хочет заполучить «Барселона» 1
15:48 · Лига чемпионов
Семак назвал причины неудач «Зенита» в Лиге чемпионов 2
10 Октября
21:12 · Лига чемпионов
Липпи: «С Недведом в матче с «Миланом» мы бы выиграли Лигу чемпионов»
20:19 · Лига чемпионов
Хаверц боялся стать героем мемов по итогам финала Лиги чемпионов
08 Октября
19:14 · Лига чемпионов
Названы имена игроков, которые претендуют на «Золотой мяч» 36
19:01 · Лига чемпионов
Названы имена претендентов на Трофей Льва Яшина 5
07 Октября
14:56 · Лига чемпионов
​Линекер: Месси проще, чем было Марадоне 3
13:17 · Лига чемпионов
Судья Кёйперс пожалел о решении шестилетней давности
01 Октября
21:16 · Лига чемпионов
Тилль: «Пересмотрел видео гола «Реалу» более 100 раз»
Все новости
Рекомендуем