Навас не поможет «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпцигом»

Страж ворот «ПСЖ» Кейлор Навас, получивший повреждение мышц бедра в поединке за сборную Коста-Рики, не поможет своей команде в ближайших поединках.

Журналисты Mundo Deportivo утверждают, что голкипер не сыграет против «Анже» в Лиге 1, а также пропустит поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».

Таким образом, место в воротах парижского коллектива займет звездный итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Кейлор Навас принял участие в шести матчах чемпионата Франции сезона-2021/2022, в двух из которых сохранил ворота на замке. Он играет за «ПСЖ» с 2019 года.