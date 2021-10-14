Почеттино: «Челси» - фаворит Лиги чемпионов, они вложили больше денег, чем «ПСЖ»

Несмотря на продуктивную трансферную кампанию «ПСЖ» прошедшим летом, главный тренер команды Маурисио Почеттино не считает парижан фаворитами нового розыгрыша Лиги чемпионов.

По словам наставника французского коллектива, главным претендентом на титул является «Челси», действующий чемпион самого престижного клубного турнира Европы. «Мы лишь одни из главных конкурентов. «Челси» тоже усилился, возможно, они вложили даже больше денег, чем мы», - приводит слова Почеттино Marca.

Добавим, что «ПСЖ» в последнее трансферное окно подписал таких футболистов как Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос, благодаря чему многие эксперты прогнозируют команде триумф в новом сезоне на международной арене.