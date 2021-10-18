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Лига чемпионов

Де Дзерби: «Бензема лучше Левандовски, я бы отдал ему «Золотой мяч»

18 Октября 2021 • 13:16 Комментировать (2)
Шахтёр Донецк
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Рулевой донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби пообщался с журналистами в преддверии поединка против мадридского «Реала» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. В частности, итальянский специалист отметил в составе «королевского» клуба французского нападающего Карима Бензема.

«Карим – лучший центрфорвард мира в течение последних нескольких лет. Я бы отдал ему «Золотой мяч» в этом году. Бензема или Левандовски? Для меня француз немного лучше поляка», - приводит слова тренера газета Marca.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Бензема провел восемь поединков, забил девять мячей и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Роберт Левандовски Роберто де Дзерби
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Klimenko-Sergey
18 Октября 2021 в 15:39
Зачем против Уотфорда смотреть...
вот против Атлетико и глянем )
Салах свой мяч мог получить, когда Ливер ЛЧ брал, не получил, а теперь вероятность еще ниже
ARTUR
18 Октября 2021 в 15:26
Бензема на мой взгляд поумнее на поле нежели поляк , но ни один из них не достоен называться лучшим игроком , особенно поляк ,специально вчера смотрел как обыграла да Бавария ливеркрузен,там он забил два мяча, ну никакие ...ковырксть там ковырк тут , эти ковырятели задолбали уже, их много и голы их глаза б мои не видели и их у поляка 90% он может быть лучший игрок Баварии, Бундеслиги ,но на золотой мяч не тянет. Там хватает одного ковырятеля. И что бы предотвратить вопли поклонников поляка и прочих ковырялок посмотрите как играл матч Салах против Уотфорда,вот так должен играть лучший игрок.
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