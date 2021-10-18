Де Дзерби: «Бензема лучше Левандовски, я бы отдал ему «Золотой мяч»

Рулевой донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби пообщался с журналистами в преддверии поединка против мадридского «Реала» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. В частности, итальянский специалист отметил в составе «королевского» клуба французского нападающего Карима Бензема.

«Карим – лучший центрфорвард мира в течение последних нескольких лет. Я бы отдал ему «Золотой мяч» в этом году. Бензема или Левандовски? Для меня француз немного лучше поляка», - приводит слова тренера газета Marca.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Бензема провел восемь поединков, забил девять мячей и сделал семь ассистов.