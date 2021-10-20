Бензема: Не могу сказать, что матч с «Шахтёром» был лёгкой прогулкой

Нападающий «Реала» Карим Бензема подвёл итоги поединка с «Шахтёром» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб забил в ворота соперника пять безответных голов.

Француз рад, что «сливочные» завоевали три очка. По словам нападающего, «Реал» контролировал игру и провёл очень хороший матч.

«Знали, что они умеют играть на контратаках. Нам удалось перехватить инициативу и одержать победу.

Не могу сказать, что это была лёгкая прогулка. «Шахтёр» — сильный клуб, у них качественные исполнители», - заявил Карим после финального свистка.

После трёх туров «Реала» с шестью очками занимает второе место в группе. Лидирует в квартете молдавский «Шериф» (6).