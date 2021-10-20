Анчелотти - о разгроме «Шахтёра»: «Реал» провёл идеальный матч»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромную гостевую победу над донецким «Шахтёром» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Королевский» клуб забил пять безответных мячей в ворота украинской команды.

«У нас огромные амбиции в Лиге чемпионов, мы провели идеальную встречу. «Реал» показал футбол высочайшего уровня. Команда отлично сыграла в обороне, выглядела достаточно свежо и обостряла игру на протяжении всего поединка», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров мадридский гранд занимает вторую строчку в группе D, а донецкая команда идет на последней позиции.