Соломон - про поражение 0:5 от «Реала»: Не знаю, как так вышло

Хавбек «Шахтёра» Манор Соломон отреагировал на игру команды в поединке Лиги чемпионов с «Реалом».

Вице-чемпион Украины пропустил в Киеве пять голов, не забив в ответ ни одного мяча.

«Нужно провести анализ. Не знаю, как так вышло. Хотели выиграть. Надо сделать выводы.

Нам противостояла одна из лучших команд в мире. В прошлом году мы победили. В этот раз не получилось. Через две недели постараемся улучшить ситуацию», - сказал Соломон после матча.

«Шахтёр» после трёх встреч набрал одно очко и на текущий момент идёт последним в таблице своей группы.