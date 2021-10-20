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Лига чемпионов

Де Дзерби - о 0:5 от «Реала»: «Не самое ужасное поражение в моей карьере»

20 Октября 2021 • 08:27 Комментировать (1)
Шахтёр Донецк
0:5
Реал Мадрид
окончен

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, занимающий пост наставника донецкого «Шахтёра», прокомментировал провальное выступление своей команды в домашнем матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». «Горняки» потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.

«Такое может произойти с любым наставником. Но могу сказать, что это не самое ужасное поражение в моей карьере. Команда допускала много ошибок, которые несвойственны нам. Некоторые футболисты опустили руки после второго гола, это мне очень не понравилось. Можно уступить со счетом 0:2, но 0:5 – это вообще другой результат. Я бы не хотел переживать подобные поражения в дальнейшем», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.

Мадридцы с шестью баллами идут на втором месте в квартете D, а «горняки» (1) замыкают таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
20 Октября 2021 в 10:25
Ну так себе оправдание от Де Дзерби )) Т.е это ещё повезло ,что 0-5 ,а могло быть и больше .Выиграл сильнейший ,как в том сезоне Шахтёр по делу победил ,так и сейчас Реал .Это говорит о том ,что Реал вынес ошибки с тех матчей.
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