Де Дзерби - о 0:5 от «Реала»: «Не самое ужасное поражение в моей карьере»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, занимающий пост наставника донецкого «Шахтёра», прокомментировал провальное выступление своей команды в домашнем матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». «Горняки» потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.

«Такое может произойти с любым наставником. Но могу сказать, что это не самое ужасное поражение в моей карьере. Команда допускала много ошибок, которые несвойственны нам. Некоторые футболисты опустили руки после второго гола, это мне очень не понравилось. Можно уступить со счетом 0:2, но 0:5 – это вообще другой результат. Я бы не хотел переживать подобные поражения в дальнейшем», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.

Мадридцы с шестью баллами идут на втором месте в квартете D, а «горняки» (1) замыкают таблицу.