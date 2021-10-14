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Лига чемпионов

Алаба рискует пропустить матч с «Шахтёром»

14 Октября 2021 • 13:43 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Мадридский «Реал» испытывает проблемы с составом в преддверии встречи с донецким «Шахтёром» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Как информирует AS, повреждение получил австрийский защитник Давид Алаба. Игрок травмировался в недавнем поединке отбора чемпионата мира-2022 против Дании (0:1).

Точные сроки восстановления 29-летнего футболиста пока не называются, однако известно, что Давид рискует пропустить матч в Лиге чемпионов. Игра запланирована на вторник, 19 октября.

Алаба пополнил ряды «королевского» клуба прошлым летом, подписав контракт на пять лет. В текущем сезоне Ла Лиги он провел семь матчей и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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