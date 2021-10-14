Повреждение Алабы оказалось не слишком серьёзным

Защитник «Реала» Давид Алаба, который вернулся в столицу Испании из расположения сборной Австрии с ушибом колена, должен выйти на поле в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром», информирует Marca.

Также в игре должны принять участие защитники Эдер Милитао и Ферлан Менди, а также хавбеки Эдуардо Камавинга и Марко Асенсио.

Напомним, Алаба пополнил ряды «Реала» прошлым летом, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне Примеры игрок провёл семь поединков и сделал две результативные передачи.

Матч «Шахтёр» — «Реал» состоится в Киеве 19 октября.