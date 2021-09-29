Модрич подарил главному тренеру «Шерифа» Вернидубу свою футболку

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб получил футболку полузащитника «Реала» Луки Модрича после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором тираспольская команда выиграла со счётом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вернидуб сказал, что получил футболку Модрича благодаря запасному вратарю «Реала» Андрею Лунину. Тренер пересекался с ним во время совместной работы в «Заре» и попросил украинца, чтобы тот договорился с полузащитником. Наставник добавил, что данный сувенир достанется его внуку.

Напомним, что после двух туров «Шериф» возглавляет группу D, имея в своём активе шесть очков. «Реал» с тремя очками расположился на второй строчке. Третье и четвертое место делят «Интер» и «Шахтёр», у которых по одному пункту.