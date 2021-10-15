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Лига чемпионов

Азар рискует пропустить матч с «Шахтёром» из-за травмы

15 Октября 2021 • 23:49 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар вновь стал гостем клубного лазарета.

По информации Marca, 30-летний футболист вернулся из расположения сборной Бельгии раньше запланированных сроков из-за мышечного дискомфорта. В настоящее время игрок активно занимается своей реабилитацией, чередуя занятия в общей группе с восстановительными тренировками в зале.

Сегодня Азар работал по индивидуальной программе, по причине чего возникли обоснованные сомнения насчёт его готовности принять участие в поединке 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтёром», который состоится во вторник, 19 октября, в Киеве.

Предполагается, что Карло Анчелотти предпочтёт поберечь Азара, чтобы тот смог лучше подготовиться к будущему «эль классико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Лига Чемпионов Эден Азар
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