Азар рискует пропустить матч с «Шахтёром» из-за травмы

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар вновь стал гостем клубного лазарета.

По информации Marca, 30-летний футболист вернулся из расположения сборной Бельгии раньше запланированных сроков из-за мышечного дискомфорта. В настоящее время игрок активно занимается своей реабилитацией, чередуя занятия в общей группе с восстановительными тренировками в зале.

Сегодня Азар работал по индивидуальной программе, по причине чего возникли обоснованные сомнения насчёт его готовности принять участие в поединке 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтёром», который состоится во вторник, 19 октября, в Киеве.

Предполагается, что Карло Анчелотти предпочтёт поберечь Азара, чтобы тот смог лучше подготовиться к будущему «эль классико».