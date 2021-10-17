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Лига чемпионов

Азар не сыграет с «Шахтёром» из-за травмы – он оказался вне заявки

17 Октября 2021 • 20:45 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Оказывается, все опасения касательно физической готовности Эдена Азара накануне противостояния с «Шахтёром» в матче группового этапа Лиги чемпионов появились не на ровном месте – бельгиец не был включен в заявку «Реала» на игру.

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке команды из-за мышечного дискомфорта. Азар не успел вовремя восстановиться и еще несколько дней проведет в лазарете.

Также не исключается, что наставник Карло Анчелотти таким образом решил перестраховаться в преддверии «эль классико», которое пройдет уже на следующих выходных. К слову, в Украину мог не полететь и защитник Давид Алаба, но по итогу австриец был включен в список.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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