Винисиус забил 7 голов в 11 матчах сезона – больше, чем за 49 игр в прошлом году

Встреча донецкого «Шахтёра» и мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов ознаменовалась бенефисом вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора – бразилец отметился дублем, а также отдал результативную передачу на своего соотечественника Родриго.

Таким образом, Винисиус записал себе в актив уже седьмой гол в текущем сезоне в 11 поединках во всех турнирах за «Реал». Согласно информации, предоставленной статистическим порталом Opta, игрок уже превзошел свой показатель по итогам прошлого года.

Тогда футболисту удалось отличиться в воротах соперника лишь шесть раз в 49 поединках. К слову, по-настоящему раскрыться Винисиусу помог новый главный тренер Карло Анчелотти, который постоянно доверяет ему место в основном составе.