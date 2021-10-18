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Лига чемпионов

Анчелотти: «Матч с «Шахтёром» так же важен, как и игра с «Барселоной»

18 Октября 2021 • 20:11 Комментировать (1)
Шахтёр Донецк
...
Реал Мадрид
Через 21 ч. 50 мин.

Уже завтра, 19 октября, донецкий «Шахтёр» в Киеве будет принимать мадридский «Реал» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Испанцы намерены реабилитироваться за поражение «Шерифу», а также хорошо подготовиться с «эль класико», которое пройдет на следующих выходных.

Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Помимо этого, наставник рассказал о состоянии некоторых игроков команды.

«До перерыва на поединки сборных мы провели неудачный отрезок. Поэтому, матч с «Шахтёром» так же важен, как и игра с «Барселоной». Хотя, в текущем сезоне все пока оступаются. Куда больше ответственности ляжет на наши спины весной. Кадровая ситуация? Эден Азар и Ферлан Менди не до конца готовы, в остальном все нормально», - цитирует итальянского специалиста официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Шахтёр Донецк
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