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​Де Дзерби: «Гвардиола – единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию»

18 Октября 2021 • 14:57 Комментировать (1)
Брюгге
...
Манчестер Сити
10.00 6.00 1.28
19.10 19:45

Рулевой «Шахтёра» Роберто де Дзерби высказался о Хосепе Гвардиоле, который работает с «Манчестер Сити».

«Гвардиола – величайший из всех. Единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию. Он был революционером. Он тренировал самую красивую команду в истории футбола, а затем уехал в Германию и изменил там футбольную культуру целой страны. Теперь он делает это в Англии. У него больше смелости, чем у кого-либо.

Есть и другие тренеры, которые внесли большой вклад: Сарри с его «Наполи», Бьелса со своей системой работы, Сакки с его «Миланом», Зидан со своими победами в Мадриде», - цитирует де Дзерби Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Хосеп Гвардиола Роберто де Дзерби
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Комментарии (1)
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HG2017
18 Октября 2021 в 16:12
Шнобелевскую премию ему за 0-трофейность, имея самый большой бюджет в мире!
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