​Де Дзерби: «Гвардиола – единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию»

Рулевой «Шахтёра» Роберто де Дзерби высказался о Хосепе Гвардиоле, который работает с «Манчестер Сити».

«Гвардиола – величайший из всех. Единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию. Он был революционером. Он тренировал самую красивую команду в истории футбола, а затем уехал в Германию и изменил там футбольную культуру целой страны. Теперь он делает это в Англии. У него больше смелости, чем у кого-либо.

Есть и другие тренеры, которые внесли большой вклад: Сарри с его «Наполи», Бьелса со своей системой работы, Сакки с его «Миланом», Зидан со своими победами в Мадриде», - цитирует де Дзерби Marca.