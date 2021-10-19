Срна: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна лестно отозвался о главном тренере «горняков» Роберто де Дзерби, который принял команду летом 2021 года.

- Мы встретились в Италии. Он был нашим первым, вторым и третьим выбором. Его команды играют в невероятный футбол, его стиль напоминает «тики-таку», а также у него есть бразильские игроки под такой футбол, - заявил Срна AS.

- Гвардиола - тренер команд вроде «Манчестер Сити», «Бавария» или «Барселона». Идеи де Дзерби похожие. Он на одном уровне с Гвардиолой по стилю и игровым идеям, - добавил Срна.

Во вторник «Шахтёр» сыграет против мадридского «Реала».