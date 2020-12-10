Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Чуда не случилось: «Локомотив» проиграл в Мюнхене и вылетел из еврокубков

10 Декабря 2020, 00:50,

Global Look Press

«Локомотив» к последнему туру ещё мечтал о попадании в Лигу Европы, но для этого надо было обыгрывать «Баварию». Первый тайм «железнодорожники» выстояли, но после перерыва мюнхенцы забили несколько мячей и добились уверенной победы.

Протокол игры  
Бавария 2:0 Локомотив Москва
(1:0) Зюле Никлас 63'    
(2:0) Чупо-Мотинг Эрик 80'    
Нойер Мануэль Сарр Буна Боатенг Жером   64'   69' (Ричардс Крис (   69') Зюле Никлас Альфонсо Дэвис   69' (Эрнандес Люка (   69') Рока Марк Горетцка Леон   61' (Мусиала Джамал (   61') Сане Лерой   69'   85' (Штиллер Анджело (   85') Мюллер Томас   46' (Гнабри Серж (   46') Коста Дуглас Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Коман Кингсли Аррей-Мби Брайт Нюбель Александр Павар Бенджамин Цайзер Максимилиан
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий   60' Чорлука Ведран Райкович Слободан Рыбус Мацей Магкеев Станислав Рыбчинский Дмитрий   88' (Сильянов Александр (   88') Игнатьев Владислав Миранчук Антон Камано Франсуа   76' (Иосифов Никита (   76') Эдер Лопеш
Запасные: Коченков Антон Лысцов Виталий Савин Андрей
09 декабря. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

В среду «Локомотив» завершал своё выступление в Лиге чемпионов. В Мюнхене в матче против «Баварии» москвичам необходима была победа, чтобы мечтать о третьем месте, которое даёт путёвку в Лигу Европы. «Бавария» же заранее себе обеспечила первую строчку в группе. Тем не менее, Ханси Флик выпустил с первых минут вполне боевой состав.

Первый тайма прошёл в довольно вязкой борьбе. «Бавария» владела преимуществом, но не включала скорости, а «Локомотив» в свою очередь отсиживался в обороне, лишь мечтая о контратаках. Мюнхенцы нанесли несколько ударов, но всё это было неопасно – мяч летел либо мимо цели, либо в руки Гилерме. В одной из редких атак в исполнении «Локомотива» Рыбус слева пробил из пределов штрафной, но Нойер был на месте.

Первый опасный момент случился лишь на 39-й минуте, точнее говоря, сразу два. Сначала после редкой вылазки «железнодорожников» Камано бил из центра штрафной, но его выстрел был заблокирован. «Бавария» тут же провела ответную атаку, в ходе которой Мюллер оказался совсем один уже в опасной близости от ворот «Локомотива», но его удар оказался чуть неточным.

В начале второго тайма «Бавария» создала сразу несколько моментов. Сначала после навеса Гнабри справа Зюле пробил с близкого расстояния, но Гилерме выручил. Затем уже передачи Сане мяч в цель пытался переправить Чупо-Мотинг, правда, делал он это пяткой, и голкипер гостей вновь оказался на месте. Чуть позже Гилерме совершил сейв в стиле Акинфеева, когда он сумел отбить ногами удар Гнабри. Кстати, в том эпизоде мяч отскочил к полузащитнику, но его повторная попытка оказалась совсем неточной.

Давление мюнхенцев привело к логичному исходу. После навеса Дугласа Косты с углового Зюле выпрыгнул выше всех и мощным ударом головой открыл счёт. При этом обидно, что корнер арбитр назначил ошибочно. Удвоить счёт мог Сане, который после навеса Сарра также бил со второго этажа в ближний угол, но немного попал. Правда, вскоре был шанс и у москвичей. Всё тот же Сарр нарушил правила около своей штрафной, но удар Рыбуса со стандарта оказался чуть неточным.

За десять минут до конца матча «Локомотив» нашёл в себе силы провести несколько опасных контратак. Сначала молодой Иосифов слева ворвался в штрафную, оказался с глазу на глаз с Нойером, но пробил ему точно в руки. Затем Миранчук с фланга навесил на голову Чорлуке, но он вновь отправил футбольный снаряд точно вратарю соперника. «Бавария» тут же наказала «Локомотив» за расточительность. Гнабри сделал проникающую передачу в штрафную на Чупо-Мотинга, который с близкого расстояния расстрелял Гилерме.

«Бавария» теперь ждёт понедельника, именно в этот день состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Для «Локомотива» же европейская кампания закончилась, теперь подопечные Марко Николича могут сосредоточиться на внутренних российских турнирах.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Локомотив Москва, Бавария
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Дарт Уилфред
10 Декабря 2020, 00:57

Мда, те же 3 очка, что и предыдущие 2 розыгрыша. Что ж хотя бы без разгромов в этом году.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола