Чуда не случилось: «Локомотив» проиграл в Мюнхене и вылетел из еврокубков

«Локомотив» к последнему туру ещё мечтал о попадании в Лигу Европы, но для этого надо было обыгрывать «Баварию». Первый тайм «железнодорожники» выстояли, но после перерыва мюнхенцы забили несколько мячей и добились уверенной победы.

В среду «Локомотив» завершал своё выступление в Лиге чемпионов. В Мюнхене в матче против «Баварии» москвичам необходима была победа, чтобы мечтать о третьем месте, которое даёт путёвку в Лигу Европы. «Бавария» же заранее себе обеспечила первую строчку в группе. Тем не менее, Ханси Флик выпустил с первых минут вполне боевой состав.

Первый тайма прошёл в довольно вязкой борьбе. «Бавария» владела преимуществом, но не включала скорости, а «Локомотив» в свою очередь отсиживался в обороне, лишь мечтая о контратаках. Мюнхенцы нанесли несколько ударов, но всё это было неопасно – мяч летел либо мимо цели, либо в руки Гилерме. В одной из редких атак в исполнении «Локомотива» Рыбус слева пробил из пределов штрафной, но Нойер был на месте.

Первый опасный момент случился лишь на 39-й минуте, точнее говоря, сразу два. Сначала после редкой вылазки «железнодорожников» Камано бил из центра штрафной, но его выстрел был заблокирован. «Бавария» тут же провела ответную атаку, в ходе которой Мюллер оказался совсем один уже в опасной близости от ворот «Локомотива», но его удар оказался чуть неточным.

В начале второго тайма «Бавария» создала сразу несколько моментов. Сначала после навеса Гнабри справа Зюле пробил с близкого расстояния, но Гилерме выручил. Затем уже передачи Сане мяч в цель пытался переправить Чупо-Мотинг, правда, делал он это пяткой, и голкипер гостей вновь оказался на месте. Чуть позже Гилерме совершил сейв в стиле Акинфеева, когда он сумел отбить ногами удар Гнабри. Кстати, в том эпизоде мяч отскочил к полузащитнику, но его повторная попытка оказалась совсем неточной.

Давление мюнхенцев привело к логичному исходу. После навеса Дугласа Косты с углового Зюле выпрыгнул выше всех и мощным ударом головой открыл счёт. При этом обидно, что корнер арбитр назначил ошибочно. Удвоить счёт мог Сане, который после навеса Сарра также бил со второго этажа в ближний угол, но немного попал. Правда, вскоре был шанс и у москвичей. Всё тот же Сарр нарушил правила около своей штрафной, но удар Рыбуса со стандарта оказался чуть неточным.

За десять минут до конца матча «Локомотив» нашёл в себе силы провести несколько опасных контратак. Сначала молодой Иосифов слева ворвался в штрафную, оказался с глазу на глаз с Нойером, но пробил ему точно в руки. Затем Миранчук с фланга навесил на голову Чорлуке, но он вновь отправил футбольный снаряд точно вратарю соперника. «Бавария» тут же наказала «Локомотив» за расточительность. Гнабри сделал проникающую передачу в штрафную на Чупо-Мотинга, который с близкого расстояния расстрелял Гилерме.

«Бавария» теперь ждёт понедельника, именно в этот день состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Для «Локомотива» же европейская кампания закончилась, теперь подопечные Марко Николича могут сосредоточиться на внутренних российских турнирах.