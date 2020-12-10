Горецка: «Баварии» повезло, что «Локомотив» не использовал свои один-два полумомента»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка подвел итоги домашнего поединка с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Немецкий гранд победил со счетом 2:0.

«Баварии» понадобилось десять минут, чтобы войти в игру. Нам повезло, что «Локомотив» к тому моменту не использовал свои один-два полумомента. После этого наша команда взвинтила темп и реализовала свои шансы. Мы заслуженно выиграли», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Бавария» финишировала в группе А на первом месте, набрав 16 баллов. «Локомотив» с тремя очками занял последнюю строчку и завершил выступление в еврокубках.