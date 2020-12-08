«Локомотив» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Объясняем, что нужно команде Николича

Выступление «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов получается неоднозначным. С одной стороны – две ничьи с «Атлетико» и достойная игра против «Баварии», с другой – домашнее поражение от «Ред Булл Зальцбурга», которое существенно снизило шансы команды на выход команды на еврокубковую весну. И всё же «железнодорожники» Марко Николича ещё сохраняют надежды на продолжение сезона в Лиге Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах в группе А.

Турнирное положение в группе А

М Команда И В Н П РМ О 1 Бавария 5 4 1 0 16:5 13 2 Атлетико 5 1 3 1 5:8 6 3 Ред Булл Зальцбург 5 1 1 3 10:15 4 4 Локомотив 5 0 3 2 5:8 3

«Бавария» - «Локомотив»

«Ред Булл Зальцбург» - «Атлетико»

«Бавария» уже после четырёх туров обеспечила себе первое место в группе. В прошлом туре мюнхенцы позволили себе приберечь нескольких лидеров, но даже при этом сыграли вничью в гостях у «Атлетико». Упущенная победа очень огорчила «матрасников», ведь они не смогли обеспечить себе место в плей-офф. Теперь для сохранения второй позиции команде Диего Симеоне необходимо не проиграть «Ред Булл Зальцбургу» в Австрии. «Быкам», соответственно, для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов нужно выиграть.

А что же «Локомотив»? Команда Марко Николича сохраняет шансы на третье место в группе, но ситуация непростая. Ничьей в последнем туре «железнодорожникам» точно не хватит, поскольку при потенциальном равенстве очков с «Ред Булл Зальцбургом» австрийцы окажутся выше по результатам в очных поединках (четыре очка против одного). Таким образом, «Локомотиву» нужно обязательно обыгрывать «Баварию», причём в Мюнхене.

Однако даже победа над «Баварией» не гарантирует «Локомотиву» место в 1/16 финала Лиги Европы. Дело в том, что команда Марко Николича по результатам в очных матчах уступает ещё и «Атлетико». Команды дважды сыграли вничью, но «матрасники» смогли забить на чужом поле, в отличие от «железнодорожников» (1:1, 0:0).

Таким образом, «Локомотиву» нужно обыгрывать «Баварию» и надеяться на то, что «Атлетико» не проиграет «Ред Булл Зальцбургу».

Набрать три очка в Мюнхене команде Марко Николича будет сложно, но в футболе нет ничего невозможного. «Бавария» не имеет совершенно никакой мотивации, так что наверняка Ханс-Дитер Флик снова обратится к ротации состава. Если «Локомотив» обыграет мюнхенцев, то не только порадует фанатов первой победой в этой Лиге чемпионов и получит шанс продолжить еврокубковый сезон, но и добудет важные очки для России и для себя в таблицах коэффициентов – национальных и клубных. Помимо турнирной мотивации, есть ещё и финансовая. Победа в Мюнхене позволит «Локомотиву» пополнить свой бюджет, что важно в непростых условиях пандемии коронавируса.