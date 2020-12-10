Как «Локомотив» сражался с «Баварией» - видео

«Локомотив» последним из российских клубов покинул Лигу чемпионов. У «железнодорожников» оставались теоретические шансы на евровесну, но должно было совпасть много факторов. Но кадровые проблемы помешали команде Марко Николича добиться результата, хотя были неплохие моменты. А вот «Бавария» свои голы забила, точные удары Никласа Зюле и Эрика Чупо-Мотинга принесли ей победу - 2:0.

Все лучшие моменты матча представлены ниже.