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Как «Локомотив» сражался с «Баварией» - видео

10 Декабря 2020, 01:35,

Евро-Футбол.Ру

«Локомотив» последним из российских клубов покинул Лигу чемпионов. У «железнодорожников» оставались теоретические шансы на евровесну, но должно было совпасть много факторов. Но кадровые проблемы помешали команде Марко Николича добиться результата, хотя были неплохие моменты. А вот «Бавария» свои голы забила, точные удары Никласа Зюле и Эрика Чупо-Мотинга принесли ей победу - 2:0.

Все лучшие моменты матча представлены ниже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Бавария
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