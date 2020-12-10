Если не атаковать, то победить невозможно: «Локомотив» в Лиге чемпионов думал только о защите

«Локомотив» проиграл в Мюнхене и завершил выступления не только в Лиге чемпионов, но и в целом в еврокубках. «Железнодорожники» заняли последнее место в группе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рецензирует итоги континентальной кампании.

«Локомотив» при жеребьёвке получил довольно сложную группу, так что изначально за команду было боязно. Едва ли кто-то верил, что у «железнодорожников» будут шансы против «Баварии» и «Атлетико», да и «Зальцбург» пугал. Похоже, что страх был не только у любителей футбола, но и у главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Иначе сложно объяснить ту игру, которую он ставил.

После первых матчей против «Зальцбурга», «Баварии» и «Атлетико» многие хвалили «Локомотив». «Железнодорожники» неплохо смотрелись в обороне, а сами на контратаках больно кусали соперников. Три раза москвичи отыгрывались, демонстрируя наличие характера, и набрали два очка. Ситуация в группе была вполне рабочей, можно было даже замахнуться на сенсационное второе место в группе. При этом все понимали, что «Локомотиву» отчасти повезло в первом круге. Уж «Атлетико» в Москве точно насоздавал моментов с запасом, но Фелиш раз за разом не попадал.

Казалось, что «Локомотив» может во втором круге всех удивить. Однако этого не случилось, а случилась сначала абсолютно беззубая игра в Мадриде, где «железнодорожники» в атаку не переходили вообще. А затем случился кошмарный матч против «Зальцбурга», где москвичи сами себе напридумывали проблем в обороне, а впереди вновь выглядели беззубо. Матч в Мюнхене толком ничего не решал.

«Локомотив» в России славится оборонительным футболом. Пожалуй, можно сказать, что это визитная карточка команды. Однако у «железнодорожников» всегда был контратакующий план. За шесть матчей в Лиге чемпионов именно какой-то план был виден только в матче против «Баварии» в Москве. В остальных пяти поединках атаки «железнодорожников» выглядели как что-то ситуативное. Казалось, что Николич все силы тратил на выстраивание обороны, не думая об игре впереди: мол, получится что-то в атаке – хорошо, а нет, ну и не страшно.

И всё же футбол– это игра, где надо побеждать, а для этого надо забивать. Сыграв шесть раз вничью, выйти в плей-офф почти нереально (математически шансы есть, но на деле это едва ли возможно в принципе). Николич же пытался любой риск свести на нет, «Локомотив» ставил задачу отбиться. Если бы «железнодорожники» заняли третье место, то эту скучную игру на протяжении шести встреч можно было оправдать результатом. Однако «Локомотив» вылетел, так что такой футбол вполне можно подвергать критике.

Главный вопрос, который остался после Лиги чемпионов, заключается в том, а умеет ли Николич вообще ставить игру в атаке. Ведь в чемпионате России «Локомотив» по этой же причине застрял в середине таблицы, потому что не понимает, как взламывать оборону, а шансов для контратак не возникает. Правда, это другая тема. Что касается еврокубков, то «Локомотиву», конечно, надо будет в будущем предлагать соперникам что-то ещё, кроме попытки припарковать автобус. Это не сработало даже против «Зальцбурга».

Андрей Центров