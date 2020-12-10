Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Достойно проиграли «Баварии»: Четыре игрока «Локомотива», которые лучше других бились в Мюнхене

10 Декабря 2020, 01:57,

Сергей Киврин

Оценки футболистам Марко Николича

Для такого «Локомотива» любой результат на домашней арене «Баварии» был бы приемлемым. На скамейке запасных всего три полевых игрока (Лысцов, Сильянов, Иосифов). Потери перечислять просто устанешь: Зе Луиш, Крыховяк, Куликов, Лысов, Баринов, Смолов, Жемалетдинов, Лисакович, Мурило. Почти целый состав выбыл. Но «железнодорожники» в очередной раз приятно удивили. Не позволяли многого практически основному составу «Баварии», час игры держали ворота на замке.

Статистика матча: владение мячом - 69:31, удары по воротам - 22:7, в створ – 7:3, угловые – 7:2. «Бавария», конечно, своего добилась в итоге, забрав победу над измученным «Локомотивом». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 7,0. Пять раз команду спас, два гола пропустил. Не самая шикарная статистика, зато какие сейвы. На загляденье! Ногой (в стиле Акинфеева) парировал удар Гнабри, в упор бил Зюле – справился Гилерме первый раз. Забивали же из расстрельных позиций, вопросов к голкиперу не много.

ДМИТРИЙ ЖИВОГЛЯДОВ – 4,5. Дуглас Коста Живоглядова потрепал знатно. Дважды поймал на дриблинге, три обостряющих передачи сделал из-под Дмитрия. Ещё и Альфонсо Дэвис прибегал, посадив Живоглядова на жёлтую карточку. Сложно пришлось защитнику, оставили его без полезных действий.

ВЕДРАН ЧОРЛУКА – 5,5. Хороший матч проводил Чорлука, прикрывший самого Томаса Мюллера. Два отбора собрал, два перехвата сделала, борьбу отлично вёл. Но всё испортило подключение Зюле на угловой удар. Никлас расстрелял Гилерме, а Чорлука почему-то решил с ним не выпрыгивать.

СЛОБОДАН РАЙКОВИЧ – 6,5. Явных ошибок от Райковича мы не увидели, хотя сумбурный бег вокруг Чупо-Мотинга вопросы вызвал. Слободан играл максимально просто – девять выносов, три заблокированных удара, дважды сориентировался на перехвате. В этой простоте и кроется секрет пользы.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,5. У поляка было два игровых отрезка. Первый – отличный. Рыбус наглухо прикрыл Лероя Сане, собрав два отбора и перехват. Но потом вышел Гнабри и создал второй гол «Баварии» из-под Рыбуса. Свежий Серж «подгадил» Мацею.

СТАНИСЛАВ МАГКЕЕВ – 7,5. Прекрасный матч Магкеева, давайте учитывать уровень сопротивления. Против Станислава возникали то Мюллер, то Рока, то Горецка, а он без страха бился с ними. Четыре перехвата, три отбора, шесть выигранных единоборств из десяти.

ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ – 5,0. А вот ветераны подкачали. Особенно сложно было Игнатьеву, которого возил скоростной Дэвис. Восемь (!) раз канадец обыграл Владислава один в один, регулярно нагоняя остроту. Угловой пришёл как раз с правого края.

Embed from Getty Images

ФРАНСУА КАМАНО – 4,5. Камано обыграли «всего» четыре раза, но от Франсуа пользы ещё меньше. Весь матч искал он свою позицию на поле, только мешаясь что в атакующих, что в оборонительных построениях. Был у него шанс пробить с отскока из пределов штрафной площади, но и его загубил Камано.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ – 7,5. При помощи Рыбчинского Рыбус выиграл левый фланг у Сане с Сарром. Дмитрий в атаку почти не бегал, зато так в обороне отработал, что позавидует любой защитник – семь отборов совершил, выиграл девять единоборств из 13. Молодёжь «Локо» билась от души.

АНТОН МИРАНЧУК – 5,0. И опять переходи к лидерам команды, а там уныние и разочарование. Антон Миранчук без Зе Луиша совсем заскучал. Однажды развил неплохую атаку, отыскав Эдера, но ответной передачи не получил. В обороне отрабатывал редко, проиграл половину единоборств – три из шести.

ЭДЕР – 4,5. Разница между Эдером и Зе Луишем, конечно, колоссальная. Португалец вышел просто для мебели. Впереди находился, но мячи не цеплял, проиграв семь единоборств из 12. Даже когда удавалось мяч выцарапать, через раз следовала неточная передача/скидка. У Эдера 13 точных пасов при 15 потерях.

НИКИТА ИОСИФОВ – б/о.

АНТОН СИЛЬЯНОВ – б/о.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Бавария, Лига Чемпионов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола