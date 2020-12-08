Николич: «Против нас — лучшая команда Европы, а, может быть, в мире»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции перед игрой с «Баварией» в последнем туре Лиги чемпионов заявил о том, что его команда будет иметь максимальный настрой на этот поединок.

- Против нас — лучшая команда Европы, а, может быть, в мире. Но в футболе всегда есть шанс. Надо показывать себя до последней секунды, биться за весну, - сказал Николич.

Сербский специалист также добавил, что на поле выйдет самый сильный состав «Локомотива», который будет пытаться совершить «маленькое чудо».

Перед заключительной игрой у «железнодорожников» три очка, а у «Ред Булл Зальцбурга» на один зачетный пункт больше.