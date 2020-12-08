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Николич: «Против нас — лучшая команда Европы, а, может быть, в мире»

08 Декабря 2020, 21:26,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции перед игрой с «Баварией» в последнем туре Лиги чемпионов заявил о том, что его команда будет иметь максимальный настрой на этот поединок.

- Против нас — лучшая команда Европы, а, может быть, в мире. Но в футболе всегда есть шанс. Надо показывать себя до последней секунды, биться за весну, - сказал Николич.

Сербский специалист также добавил, что на поле выйдет самый сильный состав «Локомотива», который будет пытаться совершить «маленькое чудо».

Перед заключительной игрой  у «железнодорожников» три очка, а у «Ред Булл Зальцбурга» на один зачетный пункт больше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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