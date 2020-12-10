Евсеев: «Результат «Локомотива» в Лиге чемпионов неутешительный, но в клубе появились молодые футболисты»

Экс-защитник московского «Локомотива», а ныне футбольный тренер Вадим Евсеев подвел итоги выступления «железнодорожников» в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Результат неутешительный. Но я бы хотел сказать о молодых игроках, которые появились в команде. Из-за травм и болезней клуб столкнулся с кадровыми проблемами, тем не менее было из кого выбирать. Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее», - написал специалист в своем «Инстаграме».

Московский коллектив набрал три пункта по итогам шести туров и финишировал на четвертом месте в группе А. Подопечные Николича завершили выступление в еврокубках и теперь сосредоточатся на РПЛ, где занимают шестую позицию после 17 сыгранных туров.