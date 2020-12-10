Флик прокомментировал победу над «Локомотивом»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.

«Команда отлично действовала в защите. Зюле подтолкнул нас к победе своим голом после стандартного положения. Была тяжелая игра, но после того, как мы открыли счет, я понял, что победа будет за нами.

Теперь мы с нетерпением ждем жеребьевку плей-офф. Интересно, кто нам попадется», - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14-го декабря.