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Флик прокомментировал победу над «Локомотивом»

10 Декабря 2020, 10:22,

Global Look Press

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.

«Команда отлично действовала в защите. Зюле подтолкнул нас к победе своим голом после стандартного положения. Была тяжелая игра, но после того, как мы открыли счет, я понял, что победа будет за нами.

Теперь мы с нетерпением ждем жеребьевку плей-офф. Интересно, кто нам попадется», - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ханс-Дитер Флик
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