«Локомотив» назвал состав на матч с «Баварией»

В среду вечером «Локомотив» проведёт заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов в гостях у «Баварии». Наставник «железнодорожников» Марко Николич решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус, Магкеев, Игнатьев, Антон Миранчук, Рыбчинский, Камано, Эдер.

Матч «Бавария» - «Локомотив» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Локомотив» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. «Железнодорожникам» нужно обыграть «Баварию», и чтобы при этом «Атлетико» не проиграл «Ред Булл Зальцбургу».