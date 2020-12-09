«Локомотив» назвал состав на матч с «Баварией»

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09 Декабря 2020, 21:49,
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В среду вечером «Локомотив» проведёт заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов в гостях у «Баварии». Наставник «железнодорожников» Марко Николич решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:
Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус, Магкеев, Игнатьев, Антон Миранчук, Рыбчинский, Камано, Эдер.
Матч «Бавария» - «Локомотив» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
«Локомотив» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. «Железнодорожникам» нужно обыграть «Баварию», и чтобы при этом «Атлетико» не проиграл «Ред Булл Зальцбургу».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Бавария