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Геркус: «Возможно, следующий поход «Локомотива» в группу Лиги чемпионов случится через десятки лет»

10 Декабря 2020, 11:54,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление «железнодорожников» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В заключительном туре российский клуб потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:2.

«Итогом ЛЧ для «Локомотива» стали уже традиционные три очка, маловразумительная игра и «засвеченность» молодежи. Надо радоваться и этому, потому как следующий поход в группу ЛЧ случится неизвестно когда, возможно, через десятки лет», - гласит сообщение Геркуса в «Твиттере».

Напомним, что подопечные Марко Николича заняли последнее место в квартете A, где также выступали мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три неудачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
10 Декабря 2020, 12:09

этот клоун много 3,14здит последнее время

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