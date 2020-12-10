Геркус: «Возможно, следующий поход «Локомотива» в группу Лиги чемпионов случится через десятки лет»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление «железнодорожников» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В заключительном туре российский клуб потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:2.

«Итогом ЛЧ для «Локомотива» стали уже традиционные три очка, маловразумительная игра и «засвеченность» молодежи. Надо радоваться и этому, потому как следующий поход в группу ЛЧ случится неизвестно когда, возможно, через десятки лет», - гласит сообщение Геркуса в «Твиттере».

Напомним, что подопечные Марко Николича заняли последнее место в квартете A, где также выступали мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три неудачи.