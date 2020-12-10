Иосифов: «Фантастические эмоции, потому что это дебют в Лиге чемпионов против «Баварии»

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов подвёл итоги матча с «Баварией» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Какие ощущения? Команда проиграла, но с другой стороны, это матч против «Баварии» в Мюнхене и такой дебют.

- Для меня это фантастические эмоции, потому что это дебют в Лиге чемпионов против «Баварии». Для команды очень обидно, что мы проиграли. Не получилось сделать все, что мы хотели, поэтому не очень довольны.

- Что говорил тренер перед тем, как выпускал на поле?

- Он сказал: «Не бойся, выходи уверенно, показывай свою игру, как умеешь, как показываешь на тренировках». Я вышел уверенно, показывал свою игру. Жаль, что не получилось реализовать свой момент, который был. Буду работать.

- Вы выходили один на один в свой первый момент с мячом. Что за ощущения? Что собирались сделать, что не получилось?

- Получилось, что у меня оказался мяч. Я, не думая, пошел в обводку, прокинул себе на ход. Хотел сильно пробить в ближний угол, но не получился удар, как я хотел.

- Давит это ощущение, что у вас за спиной бежит чемпион мира, перед вами чемпион мира? Рядом футболист, который открыл счет? Это в голове не проносится у молодого игрока? Комментаторам кажется, что это романтично сыграть против людей, которых видели только по телевизору? Или это быт, футбол, просто выходите и бьете по воротам?

- Да нет, я вышел на поле и ни о чем не думал. В голове было только помочь команде и забить гол. Никаких переживаний не было.