Николич: «Многие вышли не на своих привычных позициях, но команда билась»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча с «Баварией» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Сегодня у «Локомотива» была экстремально короткая заявка на этот матч. Очень сложно было повлиять на ход встречи. Как вы настраивали футболистов на игру перед этим матчем? Какая была установка?

- Я ничего плохого не могу сказать о команде, наоборот, у нас было четыре стартовых матча Лиги чемпионов на высоком уровне, потом небольшие проблемы перед последними двумя матчами. Здесь сегодня мы приехали только с 13 игроками. Многие вышли не на своих привычных позициях, но команда билась, особенно в первом тайме было много хороших моментов. Просто не хватило опыта. Если бы забили гол там… Но только хорошие слова по игре команды сегодня. Во втором тайме очевидно было, что у нас нет скамейки. Команда устала, нелегко играть против «Баварии» на выезде. Просто невозможно было что-то изменить, но мы бились до последнего момента. К сожалению, неудачные последние две игры, надо думать о следующем матче с «Краснодаром».

- Была информация, что у Крыховяка и Лисаковича сомнительные тесты на коронавирус. В действительности ли это так, смогут ли они в ближайших матчах чемпионата России принять участие?

- Я надеюсь, да. Эта ситуация вообще непонятная даже для меня. Я не знаю до конца, что там было. Самое важное, что они себя хорошо чувствуют. Надеюсь, что они проведут следующий матч. Нам нужны свежие игроки на два последних матча.

- Какие мысли по завершению Лиги чемпионов? Какой опыт «Локомотив» может вынести из того, как сложился этот турнир для команды?

- Я бы сказал, что было две части. В первых четырех турах у нас был порядок с составом, а последние две игры была ненормальная ситуация. Вообще ситуация менялась почти каждую минуту. Надо было менять схемы, идеи, выбор игроков. Все просто неудачно складывалось в течение последних двух недель или 10 дней. Результат неудачный, но команда для меня показала характер. Все игроки на поле были готовы биться вне зависимости от позиции, на которой играли, отдавать все на поле. Это важно для меня как тренера. Сейчас остается два последних тура отработать на высоком профессиональном уровне.