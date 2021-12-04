​Месси объяснил, почему не забрал у Неймара номер 10

После перехода в «ПСЖ» Лионель Месси взял себе номер 30, хотя Неймар предлагал аргентинцу «десятку». В интервью для Football France по случаю завоевания седьмого «Золотого мяча» Месси дал комментарий по поводу ситуации с игровым номером.

«Номер 10 был у Неймара, а я только пришёл в новую команду. Было невероятно, что он предложил мне этот номер, но я этого ожидал, потому что я хорошо знаю Неймара, мы друзья. Но я подумал, что будет правильно, если «десятка» останется у него. Я выбрал другой номер, который мне понравился», - высказался Месси.

После перехода в «ПСЖ» Лионель Месси провёл 12 матчей. В них аргентинец забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.