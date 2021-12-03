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Чемпионат Франции. 1 лига

​Рамос пропустит матч с «Лансом»

03 Декабря 2021 • 18:40 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
4.70 4.20 1.67
04.12 23:00

На прошлых выходных защитник Серхио Рамос дебютировал за «ПСЖ». Испанец отыграл 90 минут против «Сент-Этьена», но на неделе не попал в заявку на игру против «Ниццы». Не сыграет Рамос и против «Ланса» в субботу.

«Рабочая нагрузка Рамоса адаптирована к его мышечному утомлению после возвращения к играм. Он возобновит тренировки с командой в воскресенье», - говорится на официальном сайте «ПСЖ».

Также стоит сказать, что «ПСЖ» анонсировал новое медицинское обследование Неймара, которое пройдёт посреди следующей недели. После обследования будут уточнены сроки отсутствия бразильца. Ранее парижане говорили о шести-восьми неделях.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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