​Рамос пропустит матч с «Лансом»

На прошлых выходных защитник Серхио Рамос дебютировал за «ПСЖ». Испанец отыграл 90 минут против «Сент-Этьена», но на неделе не попал в заявку на игру против «Ниццы». Не сыграет Рамос и против «Ланса» в субботу.

«Рабочая нагрузка Рамоса адаптирована к его мышечному утомлению после возвращения к играм. Он возобновит тренировки с командой в воскресенье», - говорится на официальном сайте «ПСЖ».

Также стоит сказать, что «ПСЖ» анонсировал новое медицинское обследование Неймара, которое пройдёт посреди следующей недели. После обследования будут уточнены сроки отсутствия бразильца. Ранее парижане говорили о шести-восьми неделях.