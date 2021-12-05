«ПСЖ» мог громить «Ланс», но в концовке едва ушёл от поражения

В 17-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» гостил у «Ланса» и на протяжении часа транжирил моменты, Лионель Месси пробил в каркас ворот, его партнеры были очень близки к голу, но забил «Ланс», Секо Фофана ударом с 30 метров смутил Кейлора Наваса. В оставшееся время хозяева попали в штангу и едва не забили снова, но на 90-й минуте наконец-то проснулись чемпионы, и Джорджиньо Вейналдум головой переправил мяч в цель - 1:1.
«ПСЖ» до 13 очков увеличил отрыв от второго места, а «Ланс» остался пятым.
Протокол игры
|(1:0) Фофана Секо 62'
|90' Вейналдум Джорджиньо (1:1)
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • 90'Дансо Кевин • Медина Факундо • 47'Клаусс Жонатан • Дукуре Шейк • Фофана Секо • Франковски Пшемыслав • Какута Гаэль 54' ( Сотока Флориан ( 54') • Кошта Давид 80' ( Айдара Массадио ( 80') • Мюинга Арно 80' ( Каюзак Янник ( 80')
Запасные: Жан Корентен • Варан Жонатан • Фариньес Вилькер • Вух Кристофер • Ганаго Игнатиус • Боли Шарль
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • 90'Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Бернат Хуан 79' ( Мендеш Нуну ( 79') • Паредес Леандро 70' ( Мбаппе Килиан ( 70') • Данилу Перейра 70' ( Гуэйе Идрисса ( 70') • Верратти Марко • 63'Месси Лионель • Икарди Мауро 70' ( Вейналдум Джорджиньо ( 70') • Ди Мария Анхель
Запасные: Рафинья Алькантара • Эбимбе Эрик • Диалло Абду • Дагба Колин • Доннарумма Джанлуиджи
04 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).