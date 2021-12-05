«ПСЖ» мог громить «Ланс», но в концовке едва ушёл от поражения

В 17-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» гостил у «Ланса» и на протяжении часа транжирил моменты, Лионель Месси пробил в каркас ворот, его партнеры были очень близки к голу, но забил «Ланс», Секо Фофана ударом с 30 метров смутил Кейлора Наваса. В оставшееся время хозяева попали в штангу и едва не забили снова, но на 90-й минуте наконец-то проснулись чемпионы, и Джорджиньо Вейналдум головой переправил мяч в цель - 1:1.

«ПСЖ» до 13 очков увеличил отрыв от второго места, а «Ланс» остался пятым.