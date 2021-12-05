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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» мог громить «Ланс», но в концовке едва ушёл от поражения

05 Декабря 2021 • 00:57 Комментировать (1)
Ланс
1:1
ПСЖ
окончен

В 17-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» гостил у «Ланса» и на протяжении часа транжирил моменты, Лионель Месси пробил в каркас ворот, его партнеры были очень близки к голу, но забил «Ланс», Секо Фофана ударом с 30 метров смутил Кейлора Наваса. В оставшееся время хозяева попали в штангу и едва не забили снова, но на 90-й минуте наконец-то проснулись чемпионы, и Джорджиньо Вейналдум головой переправил мяч в цель - 1:1.

«ПСЖ» до 13 очков увеличил отрыв от второго места, а «Ланс» остался пятым.

Протокол игры  
Ланс 1:1 ПСЖ
(1:0) Фофана Секо 62'    
    90' Вейналдум Джорджиньо (1:1)
Лека Жан-Луи Гради Жонатан   90' Дансо Кевин Медина Факундо   47' Клаусс Жонатан Дукуре Шейк Фофана Секо Франковски Пшемыслав Какута Гаэль   54' (Сотока Флориан (   54') Кошта Давид   80' (Айдара Массадио (   80') Мюинга Арно   80' (Каюзак Янник (   80')
Запасные: Жан Корентен Варан Жонатан Фариньес Вилькер Вух Кристофер Ганаго Игнатиус Боли Шарль
Навас Кейлор Хакими Ашраф   90' Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Бернат Хуан   79' (Мендеш Нуну (   79') Паредес Леандро   70' (Мбаппе Килиан (   70') Данилу Перейра   70' (Гуэйе Идрисса (   70') Верратти Марко   63' Месси Лионель Икарди Мауро   70' (Вейналдум Джорджиньо (   70') Ди Мария Анхель
Запасные: Рафинья Алькантара Эбимбе Эрик Диалло Абду Дагба Колин Доннарумма Джанлуиджи
04 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
05 Декабря 2021 в 01:07
карликовое ничтожное бревно опять без гола )))
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окончен Марсель 1:2 Брест
окончен Лилль 2:1 Труа
окончен Ланс 1:1 ПСЖ
05.12  15:00 Сент-Этьен ... Ренн 3.85 3.85 1.93
05.12  17:00 Лорьян ... Нант 2.85 3.45 2.5
05.12  17:00 Монпелье ... Клермон 2.14 3.85 3.2
05.12  17:00 Монако ... Метц 1.41 5 7.6
05.12  17:00 Реймс ... Анже 2.46 3.2 3.15
05.12  19:00 Ницца ... Страсбург 1.92 3.7 4.1
05.12  22:45 Бордо ... Лион 4.4 4.2 1.73
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