Доннарумма рассказал о том, как Ибрагимович повлиял на его карьеру

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма в одном из интервью рассказал о своих взаимоотношениях со Златаном Ибрагимовичем, отметив его поддержку на разных этапах карьеры.

«Златан – очень важный человек для меня. Он останется огромной частью моей жизни. Я вырос и прогрессировал с того момента, как он вернулся в «Милан». Он дал мне тот толчок, который был необходим. Иногда его слова могут цеплять, но это и помогает требовать от себя большего. Я понимал, что Ибрагимович делает это ради моего блага. Считаю, что его присутствие сказалось на каждом футболисте команды», - цитирует Доннарумму издание France Football.