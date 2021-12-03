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Доннарумма рассказал о том, как Ибрагимович повлиял на его карьеру

03 Декабря 2021 • 23:12 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
4.80 4.45 1.62
Через 22 ч. 48 мин.

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма в одном из интервью рассказал о своих взаимоотношениях со Златаном Ибрагимовичем, отметив его поддержку на разных этапах карьеры.

«Златан – очень важный человек для меня. Он останется огромной частью моей жизни. Я вырос и прогрессировал с того момента, как он вернулся в «Милан». Он дал мне тот толчок, который был необходим. Иногда его слова могут цеплять, но это и помогает требовать от себя большего. Я понимал, что Ибрагимович делает это ради моего блага. Считаю, что его присутствие сказалось на каждом футболисте команды», - цитирует Доннарумму издание France Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Джанлуиджи Доннарумма
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