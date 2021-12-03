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Чемпионат Франции. 1 лига

На вечеринке в честь «Золотого мяча» Месси присутствовали все игроки «ПСЖ», кроме Икарди

03 Декабря 2021 • 21:30 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
4.70 4.20 1.67
04.12 23:00

Оказывается, на днях Лионель Месси организовал вечеринку в Париже в честь своего седьмого «Золотого мяча», куда позвал всех футболистов «ПСЖ», кроме нападающего Мауро Икарди.

Как свидетельствует издание Corriere dello Sport, сам аргентинец был не против видеть у себя в гостях соотечественника, но от подобной затеи его отговорили два других игрока команды – Анхель ди Мария и Леандро Паредес. Согласно слухам, они не особо ладят с Вандой Нарой, супругой Икарди.

Именно поэтому Месси не прислал партнеру по коллективу приглашение, чтобы в лишний раз не накалять обстановку в непринужденной атмосфере. К слову, все остальные представители «ПСЖ» приехали на вечеринку со своими семьями.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Мауро Икарди
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