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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси несчастлив в «ПСЖ»: Хоббит мечтает вернуться в Каталонию

02 Декабря 2021 • 20:53 Комментировать (6)
Ланс
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ПСЖ
4.80 4.50 1.62
04.12 23:00

Несколько дней назад Лео получил седьмой «Золотой мяч». Не все согласны с тем, что аргентинец заслужил его, но выбор сделан. Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» не пошёл на пользу Месси. Несмотря на то, что рядом с ним играют друг Неймар, партнёры по сборной и талантливый Мбаппе, Лео быстро сдал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось в причинах, которые мешают Месси показывать своё мастерство в Париже.

Сезон-2021/22 для «Барселоны» был тяжёлым: финансовые проблемы в связи с пандемией, угроза банкротства, неудачные трансферы игроков и тренеров. Несмотря на все эти проблемы, Месси продолжал тащить родную команду. «Сине-гранатовые» взяли Кубок Испании, а в Ла Лиге заняли третье место, став самой результативной командой. «Барса» забила 85 голов, из которых 30 – на счету Месси. В прошлом сезоне у каталонцев был худший состав за 15 лет, но аргентинец не давал поводов усомниться – он оставался главным футбольным талантом в мире.

С переездом в Париж Лео скис. Это заметно не только по ощущениям от просмотра игр «ПСЖ», но и цифры подтверждают данный факт. В 11 матчах в составе парижан Месси отметился 4 голами. Если в «Барсе» аргентинец наносил 4,2 удара в среднем за матч, то в новом клубе – 3,4. Значительно упал и показатель ударов в створ – с 64,5% до 47,3%. В «Барсе» среднее количество касаний за игру составляло 95,5, а сейчас – 85,8. Удачных обводок и вовсе стало меньше в два с половиной раза. А ведь в Ла Лиге соперники были сильнее, нежели в Лиге 1.

Месси не боялся играть агрессивно и напористо в атаке, но в «ПСЖ» избегает столкновений. Лео – опытный футболист и с адаптацией проблем быть не должно. Более того, он приехал в клуб, где играют знакомые ему футболисты: партнёры по сборной Аргентины Анхель ди Мария и Леандро Паредес, главный тренер Маурисио Почеттино – тоже аргентинец, Неймар и Рафинья – партнёры по «Барсе». С Серхио Рамосом, Серхио Рико, Кейлором Навасом и Хуаном Бернатом семикратный обладатель «Золотого мяча» пусть и не дружил, но часто встречался в чемпионате Испании. Удивительно, что в такой компании у Месси что-то не получается.

Лео уже 34 года, и можно было бы всё списать на возраст, но проблема в другом – в ностальгии. «Я скучаю по «Барсе». По тренировочному центру, раздевалке и распорядку», – говорил Месси. «Хотел бы стать спортивным директором «Барселоны. Люблю этот клуб», – ещё одно признание аргентинца. Лео даже заявил, что скучает по встречам против Роналду. Желание Месси вернуться в Каталонию очевидно.

О том, что Лео плевать на амбиции «ПСЖ», говорит и то, что он уехал с недолеченной травмой в расположение сборной Аргентины в тот момент, когда его сборная уже практически гарантировала выход на ЧМ. Парижане уговаривали свою звезду остаться и долечиться, но ветеран не послушал. С «Барселоной» он выиграл всё что только можно, и сейчас выигрывать всё с «ПСЖ» ему уже неинтересно. Единственное, что его мотивировало в 2021 году – сборная Аргентины, с которой Лео наконец-то взял трофей. В следующем году состоится чемпионат мира, и есть стойкое мнение, что Месси не будет рвать и метать в матчах за «ПСЖ», лишь бы без травм подойти к мундиалю.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
02 Декабря 2021 в 21:21
Я точно правильно прочитал заголовок, там точно написано "Хоббит мечтает вернуться в Каталонию"? ))))) Браво! Почаще бьы такие классные заголовки))))
Khakimov Renat
02 Декабря 2021 в 21:45
КРИРОДРОЧЕР, хоть какая-то радостная новость для тебя))) Правда, ты читаешь наверное только заголовки, но не статьи сами)))
BESTJuventus10
02 Декабря 2021 в 21:17
заголовок конечно) хоббит)
Biz_plan
02 Декабря 2021 в 21:14
Месси согласен на все ради Барселоны, даже готов стать спортивным директором
Roni
02 Декабря 2021 в 21:07
Что то толковое написано +++
Nebarsabarsenet
02 Декабря 2021 в 21:22
Самое толковое - это заголовок)))))
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