Анчелотти: «Мбаппе мечтал о «Реале», а дети должны осуществлять свои мечты»

Помимо прямых переговоров, различные представители «Реала» пытаются зазвать в Мадрид нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе путем лестных высказываний в прессе. На этот раз вопросом журналиста воспользовался главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Килиан? Насколько я знаю, он еще в детстве мечтал выступать за «Реал». А дети, как известно, должны осуществлять мечты», - с юмором ответил итальянский специалист в разговоре с Marca.

Напомним, что судьба лидера сборной Франции, скорее всего, решится уже зимой. И «ПСЖ», и «сливочные» предложат Мбаппе контракт, а окончательный выбор останется за самым футболистом.