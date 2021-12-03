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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Мбаппе мечтал о «Реале», а дети должны осуществлять свои мечты»

03 Декабря 2021 • 21:06 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
3.20 3.50 2.20
04.12 23:00

Помимо прямых переговоров, различные представители «Реала» пытаются зазвать в Мадрид нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе путем лестных высказываний в прессе. На этот раз вопросом журналиста воспользовался главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Килиан? Насколько я знаю, он еще в детстве мечтал выступать за «Реал». А дети, как известно, должны осуществлять мечты», - с юмором ответил итальянский специалист в разговоре с Marca.

Напомним, что судьба лидера сборной Франции, скорее всего, решится уже зимой. И «ПСЖ», и «сливочные» предложат Мбаппе контракт, а окончательный выбор останется за самым футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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