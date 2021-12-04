Паредес опроверг слухи о своём возможном уходе из «ПСЖ»

Недавно появилась информация, что следующим летом «ПСЖ» намерен устроить масштабную чистку состава. В список ненужных клубу игроков попал и бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

Впрочем, сам футболист опроверг слухи и исключил подобный расклад событий. В эфире TycSports аргентинец изъявил желание продолжать выступления за французский гранд.

Более того, Паредес сообщил о переговорах с парижанами по поводу нового соглашения. Напомним, что 27-летний хавбек перебрался в столицу Франции зимой 2019 года. В текущем сезоне на счету игркоа семь матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться лишь одной результативной передачей.