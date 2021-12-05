​«Он рассказал мне»: Суарес объяснил, почему Месси плохо играет за «ПСЖ»

Лионель Месси в 13 матчах за «ПСЖ» отметился всего четырьмя голами и тремя голевыми пасами. Это очень слабые показатели для звёздного футболиста, только что получившегося свой седьмой «Золотой мяч» в карьере.

Экс-партнёр Лионеля Месси по «Барселоне» Луис Суарес высказался по поводу причин, по которым у аргентинца пока не клеятся дела во Франции.

«Мы по-прежнему в отличных отношениях, общаемся каждый день – о футболе, о семьях… Он рассказал мне, что ему сложно играть на морозе, особенно на снегу. Месси нужно привыкнуть к холоду во Франции», - высказался Суарес для аргентинского TNT Sports.