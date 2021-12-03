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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: Рано или поздно Месси начнёт попадать в ворота

03 Декабря 2021 • 20:16 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
4.70 4.20 1.67
04.12 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино встал на защиту Лионеля Месси, который пока не блещет результативностью во французской Лиге 1. Наставник снова заявил, что в скором времени футболист будет регулярно отмечаться забитыми мячами.

«Он всегда много забивал. Подождите немного. У него всегда есть достаточно моментов, поэтому рано или поздно мяч после ударов Лео начнет попадать в ворота. Уверен, что Месси существенно поможет команде. Хотя, он уже сейчас это делает», - рассказал Почеттино в интервью для пресс-службы клуба.

Стоит уточнить, что на данный момент на счету аргентинца лишь один гол в текущем розыгрыше внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Маурисио Почеттино
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