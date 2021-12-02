Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович летом предлагал свои услуги «ПСЖ» в качестве спортивного директора

02 Декабря 2021 • 16:08 Комментировать (3)
Милан
...
Салернитана
1.23 6.20 13.00
04.12 17:00

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выпустил свою авторскую книгу под названием «Adrenalina», в которой рассказал о различных моментах своей карьеры. На страницах можно найти и эксклюзивную информацию, которая ранее не появлялась в прессе.

Например, лидер сборной Швеции признался, что прошедшим летом предлагал свои услуги «ПСЖ».

«Лето 2021 года. Я позвонил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи и сказал, что готов стать их новым спортивным директором. Это было бы возможным при условии, если бы я не продлил контракт с «Миланом». Он посмеялся, но в ответ я не услышал отказа», - поделился Златан в книге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
02 Декабря 2021 в 16:29
Примерно как Бузова звонит Путину и говорит что может возглавить РОСКОСМОС
Alex1972
02 Декабря 2021 в 16:14
А Мбаппе советуешь бежать оттуда.... Ах, ты лицемеришко.... Явно у гелевого научился.... Factos.... Хе-хе-хе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.12  20:30 Торино ... Эмполи 1.73 4 4.7
02.12  22:45 Лацио ... Удинезе 1.61 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
17:11 · Италия. Серия А
Пиоли назвал Шевченко хорошим тренером и создателем истории «Милана»
16:46 · Италия. Серия А
«Фиорентина» нашла ещё одного конкурента для Кокорина 1
16:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет сохранить Бернардески, но игрок не соглашается на понижение зарплаты
16:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович летом предлагал свои услуги «ПСЖ» в качестве спортивного директора 3
15:38 · Италия. Серия А
«Милан» может отдать в «Дженоа» игрока, которым интересовался ЦСКА слухи
15:31 · Италия. Серия А
«Не Спартаком единым»: Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение в игре против «Сассуоло»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение для одного из лидеров «Наполи»
13:14 · Италия. Серия А
«Наполи» потерял одного из лидеров команды
12:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду будет вызван на допрос в прокуратуру по делу «Ювентуса» 1
09:56 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Пришло время продлить контракт с «Миланом»
09:06 · Италия. Серия А
Шевченко прокомментировал поражение от «Милана» 1
08:45 · Италия. Серия А
«Дженоа» не забила ни одного гола в трёх играх при Шевченко
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» легко разгромил команду Шевченко, «Наполи» вёл 2:0, но едва не проиграл «Сассуоло» 12
00:40 · Италия. Серия А
«Наполи» рискует потерять сразу троих ключевых игроков из-за травм
00:27 · Италия. Серия А
У Кьяера подозрение на травму связок колена
Все новости
Рекомендуем