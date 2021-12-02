Ибрагимович летом предлагал свои услуги «ПСЖ» в качестве спортивного директора

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выпустил свою авторскую книгу под названием «Adrenalina», в которой рассказал о различных моментах своей карьеры. На страницах можно найти и эксклюзивную информацию, которая ранее не появлялась в прессе.

Например, лидер сборной Швеции признался, что прошедшим летом предлагал свои услуги «ПСЖ».

«Лето 2021 года. Я позвонил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи и сказал, что готов стать их новым спортивным директором. Это было бы возможным при условии, если бы я не продлил контракт с «Миланом». Он посмеялся, но в ответ я не услышал отказа», - поделился Златан в книге.