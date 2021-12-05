​У «Милана» лучший показатель в Серии А с сезона 2003/2004

В субботу «Милан» вырвался на вершину турнирной таблицы Серии А, оказавшись там впервые с февраля. В 16 прошедших турах чемпионата Италии команда Стефано Пиоли набрала 38 очков. Как сообщает Football Italia, это лучший показатель «россонери» на этом отрезке турнирной дистанции Серии А с сезона 2003/2004. Тогда «Милан» в итоге стал чемпионом. В составе той команды выступали Андрей Шевченко, Кака, Андреа Пирло, Паоло Мальдини, Дженнаро Гаттузо и другие известные футболисты.

Следующий матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в субботу, 11 декабря. Команда Стефано Пиоли будет гостить у «Удинезе».