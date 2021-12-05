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Чемпионат Италии. Серия А

​У «Милана» лучший показатель в Серии А с сезона 2003/2004

05 Декабря 2021 • 10:36 Комментировать
Милан
2:0
Салернитана
окончен

В субботу «Милан» вырвался на вершину турнирной таблицы Серии А, оказавшись там впервые с февраля.  В 16 прошедших турах чемпионата Италии команда Стефано Пиоли набрала 38 очков. Как сообщает Football Italia, это лучший показатель «россонери» на этом отрезке турнирной дистанции Серии А с сезона 2003/2004. Тогда «Милан» в итоге стал чемпионом. В составе той команды выступали Андрей Шевченко, Кака, Андреа Пирло, Паоло Мальдини, Дженнаро Гаттузо и другие известные футболисты.

Следующий матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в субботу, 11 декабря. Команда Стефано Пиоли будет гостить у «Удинезе».

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Милан
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