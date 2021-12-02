Прошедшим летом московский ЦСКА пытался взять в аренду вингера «Милана» Самуэля Кастильехо. Однако, тогда переход сорвался по нескольким причинам – клубы не договорились о финансовом вопросе сделки, а сам футболист отказался переезжать в Россию.

Испанца куда более привлекает вариант продолжения выступлений в чемпионате Италии. Таким образом, в январе полузащитник может пополнить ряды «Дженоа».

Как сообщает источник TuttoSport, на решение Кастильехо намерен повлиять новоиспеченный главный тренер команды Андрей Шевченко. Речь также идет об арендном соглашении с последующим правом выкупа.