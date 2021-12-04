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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли оценил шансы «Милана» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

04 Декабря 2021 • 19:29 Комментировать
Милан
2:0
Салернитана
окончен

На пресс-конференции после победного матча против «Салернитаны», главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал не только результат встречи с аутсайдером первенства, а и заговорил о предстоящей игре с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Напомним, итальянцам необходимо обыгрывать мерсисайдцев, чтобы рассчитывать на евровесну.

«В прошлом сезоне мы тоже удачно провели стартовый отрезок, теперь нам нужно быть более последовательными. В Европе не обойтись без интенсивного футбола, поэтому сделаем на это ставку во вторник. Будем стараться выложиться на максимум. Считаю, что «Ливерпуль» не является непобедимым или непробиваемым в обороне», - сказал наставник в эфире DAZN.   

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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окончен Милан 2:0 Салернитана
04.12  20:00 Рома ... Интер Милан 3.25 3.85 2.13
04.12  22:45 Наполи ... Аталанта 2.12 3.9 3.2
05.12  14:30 Болонья ... Фиорентина 2.49 3.55 2.8
05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
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