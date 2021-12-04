Пиоли оценил шансы «Милана» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

На пресс-конференции после победного матча против «Салернитаны», главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал не только результат встречи с аутсайдером первенства, а и заговорил о предстоящей игре с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Напомним, итальянцам необходимо обыгрывать мерсисайдцев, чтобы рассчитывать на евровесну.

«В прошлом сезоне мы тоже удачно провели стартовый отрезок, теперь нам нужно быть более последовательными. В Европе не обойтись без интенсивного футбола, поэтому сделаем на это ставку во вторник. Будем стараться выложиться на максимум. Считаю, что «Ливерпуль» не является непобедимым или непробиваемым в обороне», - сказал наставник в эфире DAZN.