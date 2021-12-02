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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини - Менеджер года в итальянском футболе

02 Декабря 2021 • 21:54 Комментировать (1)
Милан
...
Салернитана
1.23 6.20 13.00
04.12 17:00

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини был назван Менеджером года в Серии А. Легендарный в прошлом футболист помог клубу улучшить ситуацию как на поле, так и за его пределами, «возродив» «Милан», который терпел убытки и показывал слабые результаты.

Мальдини «писал историю «Милана» и сборной Италии, после чего показал себя отличным управленцем. Он смог совместить восхитительные спортивные результаты с умным и долгосрочным экономическим развитием». «Мальдини стал фундаментальной фигурой для возрождения «Милана» и написания его истории», пишет Football Italia.

Напомним, что «россонери» впервые за 7 лет пробились в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
02 Декабря 2021 в 22:28
Отлично. С приходом Мальдини клуб действительно стал лучше.
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