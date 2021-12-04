«Милан» спокойно разобрался с «Салернитаной»

«Милан» провёл один из самых простых матчей в сезоне. «Россонери» после ряда неудач принимали на «Сан-Сиро» «Салернитану», явного аутсайдера Серии А. Уже к 18-й минуте миланцы вели с перевесом в два мяча, и финальный свисток прозвучал при счете 2:0. Голы на счету Франка Кесси и Антона Салемакерса.

«Милан» с 38 очками вышел на первое место.