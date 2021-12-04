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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» спокойно разобрался с «Салернитаной»

04 Декабря 2021 • 19:01 Комментировать
Милан
2:0
Салернитана
окончен

«Милан» провёл один из самых простых матчей в сезоне. «Россонери» после ряда неудач принимали на «Сан-Сиро» «Салернитану», явного аутсайдера Серии А. Уже к 18-й минуте миланцы вели с перевесом в два мяча, и финальный свисток прозвучал при счете 2:0. Голы на счету Франка Кесси и Антона Салемакерса.

«Милан» с 38 очками вышел на первое место.

Протокол игры  
Милан 2:0 Салернитана
(1:0) Кесси Франк 5'    
(2:0) Салемакерс Алексис 18'    
Меньян Майк Флоренци Алессандро Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес   62' (Балло-Туре Фоде (   62') Бакайоко Тьемуэ   24'   46' (Беннасер Исмаэль (   46') Кесси Франк   79' (Тонали Сандро (   79') Салемакерс Алексис Диас Браим Леау Рафаэл   46' (Мессьяс Жуниор (   46') Пеллегри Пьетро   15' (Крунич Раде (   15')
Запасные: Габбия Маттео Конти Андреа Мальдини Даниэль Калюлю Пьер Татарушану Чиприан Ибрагимович Златан Миранте Антонио
Белек Вид Весели Фредерик Дьомбер Норберт Богдан Лука Цортеа Надир   61' (Бонаццоли Федерико (   61') Скьявоне Андреа Ди Таккио Франческо   30'   46' (Кастанос Григорис (   46') Кулибали Лассана Раньери Лука   79' (Ярошински Павел (   79') Рибери Франк   61' (Джурич Милан II (   61'   86') Сими Нванкво   61' (Кечрида Вайди (   61')
Запасные: Гуерриери Гуидо Делли Карри Филиппо Фиорилло Винченцо Капецци Леонардо Вергани Эдоардо Оби Джоэл
04 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Милан Салернитана
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04.12  20:00 Рома ... Интер Милан 3.25 3.85 2.13
04.12  22:45 Наполи ... Аталанта 2.12 3.9 3.2
05.12  14:30 Болонья ... Фиорентина 2.49 3.55 2.8
05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
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