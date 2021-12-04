«Милан» спокойно разобрался с «Салернитаной»

«Милан» провёл один из самых простых матчей в сезоне. «Россонери» после ряда неудач принимали на «Сан-Сиро» «Салернитану», явного аутсайдера Серии А. Уже к 18-й минуте миланцы вели с перевесом в два мяча, и финальный свисток прозвучал при счете 2:0. Голы на счету Франка Кесси и Антона Салемакерса.
«Милан» с 38 очками вышел на первое место.
Протокол игры
|Милан
|2:0
|Салернитана
|(1:0) Кесси Франк 5'
|(2:0) Салемакерс Алексис 18'
Меньян Майк • Флоренци Алессандро • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес 62' ( Балло-Туре Фоде ( 62') • Бакайоко Тьемуэ 24' 46' ( Беннасер Исмаэль ( 46') • Кесси Франк 79' ( Тонали Сандро ( 79') • Салемакерс Алексис • Диас Браим • Леау Рафаэл 46' ( Мессьяс Жуниор ( 46') • Пеллегри Пьетро 15' ( Крунич Раде ( 15')
Запасные: Габбия Маттео • Конти Андреа • Мальдини Даниэль • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан • Ибрагимович Златан • Миранте Антонио
Белек Вид • Весели Фредерик • Дьомбер Норберт • Богдан Лука • Цортеа Надир 61' ( Бонаццоли Федерико ( 61') • Скьявоне Андреа • Ди Таккио Франческо 30' 46' ( Кастанос Григорис ( 46') • Кулибали Лассана • Раньери Лука 79' ( Ярошински Павел ( 79') • Рибери Франк 61' ( Джурич Милан II ( 61' ) • 86'Сими Нванкво 61' ( Кечрида Вайди ( 61')
Запасные: Гуерриери Гуидо • Делли Карри Филиппо • Фиорилло Винченцо • Капецци Леонардо • Вергани Эдоардо • Оби Джоэл
04 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).