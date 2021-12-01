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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» попытается уговорить Кесси и Романьоли остаться в клубе

01 Декабря 2021 • 23:34 Комментировать
Милан
...
Салернитана
1.23 6.20 13.00
04.12 17:00

Судя по всему, болельщикам «Милана» не стоит ждать огромного количества новых подписаний в ближайшее зимнее трансферное окно. Дело в том, что директор Паоло Мальдини объявил о приоритетах клуба на январь.

Во время своего выступления специалист упомянул, что миланцы сделают акцент на продление контрактов уже имеющихся футболистов. Издание Calciomercato разузнало, что речь идет о полузащитнике Франке Кесси и защитнике Алессандро Романьоли.

Согласно источнику, «Милан» не покидает шансов уговорить своих лидеров согласиться на продолжение сотрудничества. На Кесси претендует мадридский «Реал», а Романьоли активно сватают в «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессио Романьоли Франк Кесси
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