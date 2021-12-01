«Милан» попытается уговорить Кесси и Романьоли остаться в клубе

Судя по всему, болельщикам «Милана» не стоит ждать огромного количества новых подписаний в ближайшее зимнее трансферное окно. Дело в том, что директор Паоло Мальдини объявил о приоритетах клуба на январь.

Во время своего выступления специалист упомянул, что миланцы сделают акцент на продление контрактов уже имеющихся футболистов. Издание Calciomercato разузнало, что речь идет о полузащитнике Франке Кесси и защитнике Алессандро Романьоли.

Согласно источнику, «Милан» не покидает шансов уговорить своих лидеров согласиться на продолжение сотрудничества. На Кесси претендует мадридский «Реал», а Романьоли активно сватают в «Ювентус».